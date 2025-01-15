Мер львівського містечка звернувся до Маска з пропозицією: що запропонував купити мільярдерові

Мер польського міста Глогувек Пьотр Буяк запропонував американському мільярдеру Ілону Маску викупити місцевий замок і перенести туди європейську штаб-квартиру свого бізнесу.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на АР.

За словами мера Глогувека, він розмістив запрошення до Маска в його соцмережі X (Twitter) і надіслав листи його компаніям, закликаючи купити замок. Буяк пояснив, що його надихнули повідомлення в європейських ЗМІ, що Маск шукає велике приміщення як центр для своїх операцій на континенті.

«У замку дуже гарна атмосфера і це ідеальне місце для великих справ», — наголосив мер.

Він також зазначив, що тутешня місцевість має давні традиції виноробства:

«Ми почуваємося не гірше, ніж Тоскана. У нас ідеальний клімат, і це найкраще місце на Землі».

Варто зазначити, що історія замку Глогувек на південному заході Польщі сягає корінням у середньовіччя. У XVII столітті він навіть ненадовго став столицею Польщі. Замок також відомий тим, що в ньому зупинявся композитор Людвіг ван Бетховен, який писав тут музику.

Нині замок перебуває у власності міста і потребує значної рестраврації.

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