Rozetka стала частиною програми «Національний кешбек»: за які товари можна отримати кешбек

Тепер клієнти магазину мають змогу отримувати кешбек за покупки продукції українських виробників, зокрема побутової техніки, електроніки, одягу, взуття та інших товарів. Про це пише Первая Лента з посиланням на LIGA.net.

Програма налічує 55 000 найменувань товарів від більш ніж 700 українських брендів, представлених на сайті ритейлера.

Як знайти акційні товари

Серед пропозицій — продукція для краси та здоров’я, товари для дому, аксесуари та багато іншого. На сайті також можна знайти спеціальну позначку «Національний кешбек 10%» на товарі. Ознайомитись з пропозиціями можна через фільтр або на спеціальній сторінці акції.

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Які умови для отримання кешбеку

Отримати кешбек не важко: обираєте товар, проводите оплату і чекаєте на повернення коштів. Для отримання виплати потрібно:

Обрати товар із позначкою «Національний кешбек 10%», яка вказана на сторінці акційних продуктів.

Сплатити замовлення онлайн спеціальною карткою, підключеною до програми через застосунок «Дія».

Перевірити кешбек у застосунку «Дія».

На цей час кешбек не нараховується за оплату готівкою або карткою при отриманні. Втім, у компанії додали, що вже у грудні з’явиться можливість отримувати кешбек з покупок за оплатою при отриманні в офлайн-магазинах Rozetka.

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