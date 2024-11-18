Коли «Нова пошта» вийде на ринок США і чому це важливо

Це дозволить розширити можливості для клієнтів, а також пришвидшить доставку між Україною та США завдяки новим авіарейсам.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на співзасновника групи Nova Вячеслава Климова. Як зазначив, компанія прагне стати значущим гравцем у світовій поштово-логістичній індустрії.

Вихід на американський ринок, який є одним із найбільших і найдинамічніших у світі, є важливим етапом реалізації цієї стратегії. Климов повідомив, що перший «прапорець» компанії у США з’явиться вже у 2025 році. Таким чином, у новому році «Нова пошта» планує відкрити перші офіси або сервісні точки та розпочати доставку посилок.

За словами Климова, компанія орієнтується на високий рівень обслуговування, тому зможе класти конкуренцію уже існуючим американським логістичним гігантам, таким як FedEx та UPS. Він додав, що підготовка до виходу на ринок США вже почалася.

Раніше ПЛ писала про те, за яких умов авіакомпанія Ryanair готова знову літати в Крим.