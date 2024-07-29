Кабмін запустив платформу «Пульс» для бізнесу: для чого вона потрібна

Про це пише Первая Лента з посиланням на Економічну правду.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, наразі «Пульс» проходить бета-тестування. На цьому етапі підприємці можуть оцінити роботу 22 державних органів, але з часом їхня кількість буде збільшуватись.

За словами чиновниці, завдяки даній платформі можна буде побачити об’єктивну вимірювальну картину якості держпослуг і ефективніше та швидше реагувати на проблеми підприємців.

«Наприклад, звернулися у податкову, ЦНАП чи інші органи і не задоволені якістю послуг, тоді можна залишити відгук на «Пульсі». Заявку візьмуть у роботу, щоб виправити проблему, а підприємець отримає відповідь щодо свого запиту в онлайн-кабінеті», – пояснила вона.

Варто зазначити, що на платформі бізнес можна буде не лише скаржитися на роботу державних органів, але й давати позитивні відгуки. Це допоможе державі виявити позитивний досвід та, за потреби, масштабувати його на загальнодержавному рівні.

Як поскаржитися на державний орган

Для початку підприємцю необхідно авторизуватися у системі «Пульс» за допомогою електронного підпису, через банк ID або Дія.Підпис.

Після цього йому буде запропоновано заповнити дві форми: коротка та довга.

Коротка форма дозволить оцінити базові критерії. Наприклад, умови відкриття або закриття бізнесу, відсутність незаконних перевірок, а також ще вісім показників. За допомогою цієї форми підприємець може оцінити державний орган, з яким він мав справу. Ці дані будуть використані для подальшого узагальнення проблематики та пріоритизації вирішення найвагоміших питань.

Довга форма передбачає можливість вказати деталі, зокрема, який орган влади та особа (або особи) перешкоджали підприємницькій діяльності. Ця форма буде опрацьовуватися інакше. Її спрямують або до урядового контактного центру, де обробляються звернення громадян, а у складних випадках – до Ради бізнес-омбудсмена, якщо питання належать до її компетенцій.

Відповідь на скаргу підприємці отримуватимуть в особистому кабінеті на платформі «Пульс».

Раніше ПЛ писала про те, що Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу».