Чи можливо забронювати працівника, якому вже вручили повістку

Згідно з оновленим законом про мобілізацію, військовозобов’язані громадяни повинні до 16 липня оновити свої дані. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП або через мобільний застосунок «Резерв+».

Крім того, деякі категорії військовозобов’язаних можуть отримати бронювання на роботі та відстрочку від служби в армії. Водночас виникає питання: чи можливо забронювати військовозобов’язаного, коли він вже отримав повістку.

Про це пише Первая Лента з посиланням на відомого юриста та адвоката Ростислава Кравця.

Юрист наголошує, що процедура бронювання військовозобов’язаного після отримання повістки є неможливою. Навіть у випадках, коли бронювання оформлюється із запізненням і особа вже мобілізована, може вже не може бути звільнена з військової служби.

В якому випадку бронювання може бути недійсним

За словами Кравця, якщо військовозобов’язаний доєднався до лав ЗСУ і виконує свої обов’язки в армії, його бронювання стає фактично недійсним.

Адвокат зазначає, що такі ситуації можна зустріти доволі часто. Вони зазвичай трапляються через те, що територіальні центри комплектування (ТЦК) не дочекалися надання бронювання і мобілізували особу до набрання чинності броні. У таких випадках спір з ТЦК не матиме ніякого результату.

Бронювання працівників: головна рекомендація

Військовозобов’язані і роботодавці повинні завчасно подавати всі необхідні документи для оформлення бронювання. Це дозволить уникнути непорозумінь та забезпечить належне функціонування важливих підприємств у складний для країни час.

Які документи потрібні для бронювання

До пакету необхідних документів для бронювання працівників входять:

військово-обліковий документ;

паспорт громадянина України;

заява від працівника (працівник повинен подати заяву на бронювання, в якій він викладе свою причину, чому вважає за краще залишитися на роботі у разі мобілізації);

пояснювальна записка від роботодавця.

Раніше ПЛ писала про те, за яких умов підприємцям відмовлять у бронюванні працівників.