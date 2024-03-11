Коли очікувати відновлення пасажирських авіаперевезеннь в Україні: відповідь Кубракова

Крім того, консультації проводять і з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.

Про це пише Первая Лента з посиланням на інтерв’ю віце-прем’єра з відновлення — міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова РБК-Україна.

Як наголошує Кубраков, наразі не можна говорити про якісь конкретні терміни. Однак українська сторона під час переговорів з регуляторам розповідає про своє бачення, як ринок працюватиме в умовах військового стану, про підходи та алгоритми, а також дає свою оцінку ризиків.

За словами віце-прем’єра, в світі не так багато воюючих країн, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати дрони або ракети.

«Ізраїль – це найуспішніший приклад», — заявив Кубраков, додавши, що Україна має багато консультацій з адміністрацією цивільної авіації саме цієї країни.

Чиновник розповів, що українська сторони має різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть знову запрацювати в країні, Втім, як говорить міністр, потрібно дочекатися першого офіційного зворотнього зв’язку від регуляторів.

Кубраков стверджує, що є європейські авіакомпанії, які цікавляться і прагнуть бути першими при відновленні роботи українського авіаринку, але він не став уточнювати, що це за компанії. Переговори, як він додав, також ведуться й з трьома українськими компаніями.

«Вони теж підтверджують, звичайно, що вони хочуть літати тут, це їхні базові аеропорти, їхня базова країна», – заявив віце-прем’єр.

Кубраков також висловився щодо створення власного національного авіаційного оператора. Він заявив, під час війни є набагато пріоритетніші завдання, але після перемоги до цього питання потрібно буде розглянути.

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