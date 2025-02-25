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Трамп виступив із новими заявами: «Дика війна закінчується»

Карина Шевченко Send an email 10 часов ago
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Виступаючи після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном в Овальному кабінеті, Трамп наголосив, що саміт G7, організований прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, було присвячено третій річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Дональда Трампа.

За його словами, війна, «яка ніколи б не почалася», якби він залишався президентом, має завершитися, і для цього ведуться активні переговори.

Трамп також наголосив, що в рамках обговорень він приділяє особливу увагу угоді між США та Україною щодо критично важливих мінералів і рідкоземельних елементів. Він заявив, що ця угода, яку він назвав «економічним партнерством», має бути підписана «дуже скоро».

«Ця угода, яка є «Економічним партнерством», гарантує, що американський народ поверне десятки мільярдів доларів і військове обладнання, відправлені Україні, а також допоможе економіці України зростати, оскільки ця жорстока і дика війна добігає кінця», — заявив Трамп.

Крім цього, президент США повідомив, що веде «серйозні обговорення» з Володимиром Путіним про припинення війни, а також про масштабні економічні проекти між Вашингтоном і Москвою. За його словами, переговори з російським лідером просуваються «дуже добре».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, коли закінчиться війна в Україні: прогнози штучного інтелекту.

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Карина Шевченко Send an email 10 часов ago
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