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Прем’єр Франції слідом за Макроном заговорив про можливість відправлення військових в Україну

Глава уряду Франції Габріель Атталь не виключає ймовірності відправки військових в Україну.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 27 февраля, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Ouest-France.

Він заявив, що уряд Франції не погоджується з тим, що Росія може здобути перемогу над Україною і окупувати демократичну країну.

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«Тому що за Україною стоїмо ми», — заявив Атталь.

Водночас прем’єр-міністр наголосив, що Швеція і Фінляндія вступають до НАТО, так як бачать загрозу з боку Росії.

«Ми підтримуємо Україну з першого дня. Ми будемо продовжувати підтримувати українців», — додав прем’єр.

Макрон про відправку військових до України

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив того, що НАТО може ввести свої війська для допомоги Україні, проте поки що консенсусу з цього питання немає.

Конференція з питань допомоги Україні

Вчора, 26 лютого, у Парижі в Єлисейському палаці відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасниками конференції були обговорені способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Нагадаємо, Нетаньяху вважає, що США недостатньо підтримують Ізраїль.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 2 дня agoОбновлено: 27 февраля, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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