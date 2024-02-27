Прем’єр Франції слідом за Макроном заговорив про можливість відправлення військових в Україну

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Ouest-France.

Він заявив, що уряд Франції не погоджується з тим, що Росія може здобути перемогу над Україною і окупувати демократичну країну.

«Тому що за Україною стоїмо ми», — заявив Атталь.

Водночас прем’єр-міністр наголосив, що Швеція і Фінляндія вступають до НАТО, так як бачать загрозу з боку Росії.

«Ми підтримуємо Україну з першого дня. Ми будемо продовжувати підтримувати українців», — додав прем’єр.

Макрон про відправку військових до України

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив того, що НАТО може ввести свої війська для допомоги Україні, проте поки що консенсусу з цього питання немає.

Конференція з питань допомоги Україні

Вчора, 26 лютого, у Парижі в Єлисейському палаці відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасниками конференції були обговорені способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Нагадаємо, Нетаньяху вважає, що США недостатньо підтримують Ізраїль.