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В Росії Гіркіна засудили до чотирьох років колонії

Російський суд виніс вирок так званому ексклаві «Міноборони «ДНР» Ігорю Гіркіну, засудивши його до чотирьох років колонії.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 8 часов agoОбновлено: 25 января, 2024
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Як повідомляється, його звинуватили в «публічних закликах до екстремістської діяльності».

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на BBC.

Під час дебатів 18 січня прокурор намагався добитися практично максимального терміну для Гіркіна — 4 роки і 11 місяців колонії загального режиму. Водночас максимальне покарання в Росії за статтею про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності становить п’ять років позбавлення волі.

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Судовий процес проходив у закритому режимі, незважаючи на те, Гіркін та його захист вимагали відкрити його для слухачів й журналістів.

Як відомо, терорист був затриманий ще в липні 2023 року. Тоді ж справу проти нього порушили через публікації в соцмережах, в яких він закликав ФСБ до екстремізму. Варто зазначити, що свою провину Гіркін не визнає.

Вже у листопаді, під час перебування в СІЗО, терорист заявив, що бажає змагатись за крісло президента Росії у 2024 році. Зокрема він закликав його прибічників почати кампанію з його висунення і створити ініціативну групу для збору підписів. Втім його планам реалізуватись так і не вдалось.

Нагадаємо, в ГУР прокоментували падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 8 часов agoОбновлено: 25 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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