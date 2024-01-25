В Росії Гіркіна засудили до чотирьох років колонії

Як повідомляється, його звинуватили в «публічних закликах до екстремістської діяльності».

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на BBC.

Під час дебатів 18 січня прокурор намагався добитися практично максимального терміну для Гіркіна — 4 роки і 11 місяців колонії загального режиму. Водночас максимальне покарання в Росії за статтею про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності становить п’ять років позбавлення волі.

Судовий процес проходив у закритому режимі, незважаючи на те, Гіркін та його захист вимагали відкрити його для слухачів й журналістів.

Як відомо, терорист був затриманий ще в липні 2023 року. Тоді ж справу проти нього порушили через публікації в соцмережах, в яких він закликав ФСБ до екстремізму. Варто зазначити, що свою провину Гіркін не визнає.

Вже у листопаді, під час перебування в СІЗО, терорист заявив, що бажає змагатись за крісло президента Росії у 2024 році. Зокрема він закликав його прибічників почати кампанію з його висунення і створити ініціативну групу для збору підписів. Втім його планам реалізуватись так і не вдалось.

Нагадаємо, в ГУР прокоментували падіння Іл-76 в Бєлгородській області.