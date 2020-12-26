В мире

“Не слушал, а смотрел на ваше тело”: якутский депутат-сексист попал в британские таблоиды

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“Откровенное декольте” мешало депутату сосредоточиться на работе

В Якутии (РФ) депутат во время видеосовещания обругал министра предпринимательства и торговли региона за ее слишком "откровенный" вид и "привлекательное декольте", из-за которого он не может сосредоточиться на работе.

Инцидент с политиками попал в британские СМИ, среди которых Daily Mail.

После доклада якутского министра Ирины Высоких, депутат Петр Амосов обвинил чиновницу в слишком откровенном виде, что мешает ему сконцентрироваться на ее докладе.

По материалам: Сегодня

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