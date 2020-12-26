В мире
“Не слушал, а смотрел на ваше тело”: якутский депутат-сексист попал в британские таблоиды
“Откровенное декольте” мешало депутату сосредоточиться на работе
В Якутии (РФ) депутат во время видеосовещания обругал министра предпринимательства и торговли региона за ее слишком "откровенный" вид и "привлекательное декольте", из-за которого он не может сосредоточиться на работе.
Инцидент с политиками попал в британские СМИ, среди которых Daily Mail.
После доклада якутского министра Ирины Высоких, депутат Петр Амосов обвинил чиновницу в слишком откровенном виде, что мешает ему сконцентрироваться на ее докладе.
По материалам: Сегодня