“Не слушал, а смотрел на ваше тело”: якутский депутат-сексист попал в британские таблоиды

“Откровенное декольте” мешало депутату сосредоточиться на работе

В Якутии (РФ) депутат во время видеосовещания обругал министра предпринимательства и торговли региона за ее слишком "откровенный" вид и "привлекательное декольте", из-за которого он не может сосредоточиться на работе.

Инцидент с политиками попал в британские СМИ, среди которых Daily Mail.

После доклада якутского министра Ирины Высоких, депутат Петр Амосов обвинил чиновницу в слишком откровенном виде, что мешает ему сконцентрироваться на ее докладе.

По материалам: Сегодня