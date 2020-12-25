Лавров вернул украинскую икону
Российскому министру пришлось распрощаться с подарком
Министерство иностранных дел России передало украинскую икону дипломатам Боснии и Герцеговины, которая была недавно подарена главе ведомства Сергею Лаврову.
Об этом сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.
Российскому министру пришлось распрощаться с подарком.
"Подаренная Лаврову Милорадом Додиком икона передана сегодня в посольство Боснии и Герцеговины", – заявили в российском ведомстве.
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Напомним, в Боснии и Герцеговине разгорелся скандал вокруг 300-летней украинской иконы, похищенной в оккупированном боевиками и российскими военными Луганске, которую председатель Президиума Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
А тем временем новые санкции США против России вызвали у Лаврова панику. Он считает, что Америка проводит враждебную политику и придерживается "стратегической линии" на максимальное ослабление своих конкурентов на мировых рынках.
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