Третя окрема штурмова бригада ЗСУ, відома як «Трійка», вибудовує власну оборонно-промислову вертикаль, яка вже сьогодні істотно змінює баланс можливостей на передовій.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на інтерв’ю проєкту «ВІДДУШІВДУШУ«.

За його словами, підрозділ не лише адаптується до нових викликів, але й формує стандарти ведення сучасної війни, зокрема — завдяки самостійному виробництву FPV-дронів, ударних та інженерних наземних роботизованих комплексів (НРК), модернізації бронетехніки та навіть створенню нових зразків бойових машин.

«Ми не просто використовуємо новітнє озброєння — ми його створюємо. У нас в підрозділі постійно працює 200–300 одиниць НРК. Це не резерв, це розхідний матеріал, який щодня виконує ключові бойові завдання», – наголосив Білецький.

Більш того, за офіційними оцінками Міністерства оборони України, саме Третя штурмова бригада забезпечує 60% усіх застосувань наземних роботизованих комплексів на лінії фронту, що свідчить про її безпрецедентну ефективність у сфері технологічного переозброєння.

Окрему увагу «Трійка» приділяє глибокій модернізації бронетехніки. Зокрема, у фокусі – апгрейд багатоцільових тягачів МТ-ЛБ, розробка нових засобів пасивного та активного захисту, а також створення власних броньованих інженерних машин.

«Ми не чекаємо, поки хтось закриє наші потреби. Ми створюємо інфраструктуру самостійно, включаючи виробництво боєприпасів», – підкреслив командир.

На найближчий період бригада спільно з партнерами з приватного сектору планує вивести на серійне виробництво лінійку нових інженерних броньованих машин, а також впровадити спеціалізовану бронетехніку для нестандартних умов бою.

Таким чином, Третя штурмова бригада демонструє приклад децентралізованої військово-промислової мобілізації, що відкриває новий етап в обороноздатності України – коли бойові частини не просто споживають ресурси, а стають повноцінними виробничими осередками.

Тим часом США розглядає можливість виходу з мирних переговорів по Україні.