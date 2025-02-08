У чому головна перевага переданих Україні «Міражів» над F-16: експерт розповів на що вони здатні

Французький військовий експерт, фахівець з аеронавтики Ксав’є Тітельман розповів про головні перевагифранцузьких винищувачів Mirage 2000 над літаками F-16, які були передані Україні.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Ukrinform.

Він зазначив, що «Міражі» можуть бити по цілях далекобійними ракетами Scalp і Storm Shadow.

«Літаки були модифіковані, щоб бути здатними запускати крилаті ракети Scalp/Storm Shadow. Сьогодні це можуть робити тільки старі винищувачі Су-24… Тому той факт, що Повітряні сили України тепер матимуть ширшу базу, означає, що вони примножать свій ударний потенціал», — сказав Тітельман.

За його словами, передані Україні «Міражі» отримали «бомбардувальні можливості», яких не мали, перебуваючи на озброєнні французької армії. Експерт також зазначив, що французькі винищувачі допоможуть Україні «рятувати життя», як це вже роблять його американські аналоги F-16.

«Якщо ви подивитеся на рівень перехоплення російських крилатих ракет, починаючи з липня, то він зріс на 20 відсотків: із 60 відсотків перехоплених ракет українці піднялися до 80 відсотків», — зазначив Тітельман.

Він також наголосив, що якби Збройні сили України мали таку саму кількість літаків-винищувачів, як і зараз, ще 2022 року, то контрнаступ ЗСУ 2023 року міг би завершитися успіхом, а проблем в енергетиці взагалі можна було б уникнути.

«У той день, коли ми зможемо мати український флот із 30-40-50 літаків, вони зможуть робити більше. Тоді вони зможуть виходити і перехоплювати російські літаки, не давати їм скидати свої планерні бомби, які призводять до страшних руйнувань», — наголосив Тітельман.

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