Украинские военные проводят испытания дронов с ИИ

Такое заявление сделал заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский. Об этом пишет Первая Лента со ссылкой на его видеобрифинг.

«Такие попытки есть, системы есть. Я хочу сказать, что это очень сложный процесс в плане реализации и внедрения в жизнь – применение этих дронов именно на фронте, в боевом применении», — поделился Сухаревский.

Он также рассказал, с какими трудностями встречаются бойцы при использовании дронов с искусственным интеллектом. По словам Сухаревского, важно научиться отличать реальное изображение от того, что создал искусственный интеллект.

«Например, как мы отличаем картинку искусственного интеллекта от реальной? По количеству «пальцев». Вот как раз это количество «пальцев» на картинке – это и есть тот момент, который нам нужно будет претворять в жизнь именно на поле боя», — высказался заместитель главнокомандующего ВСУ.

Дроны для Украины

В декабре прошлого года глава Минобороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обговорили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. На данный момент к коалиции беспилотников присоединились более 20 стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберга заявил, что группа стран Альянса планирует передать бойцам ВСУ миллион беспилотников в рамках военной помощи.

Напомним, украинские военные уничтожили вертолет Ка-52 под Авдеевкой.