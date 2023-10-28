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Подключение домашнего Интернета в Днепре: шпаргалка для новичков

Ищете домашний Интернет в Днепре? Обратите внимание на предложения от провайдера в Volia.

Photo of Admin Admin Send an email 4 дня agoОбновлено: 28 октября, 2023
0 1 минута чтения

Многолетний опыт работы на рынке телекоммуникационных услуг, учет потребностей абонентов и качественный сервис — преимущества сотрудничества с компанией почувствовали тысячи абонентов в разных городах Украины. Volia предлагает стабильный сигнал, высокую скорость и большой выбор тарифных планов.

Вы переехали, хотите сменить провайдера, и возникает вопрос: как провести интернет Днепр? Надеемся, наша шпаргалка вам поможет.

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Подключаем Интернет: алгоритм действий

  1. Прежде всего, нужно выяснить, возможно ли подключение по адресу, где вы проживаете или арендуете квартиру. Оставьте заявку на сайте компании. Менеджеры проверят, возможно ли подключение, и вам перезвонят.
  2. Просмотрите тарифы, которые есть на сайте, сравните их. Выбирая тарифный план, учтите ваши потребности. Например, выгодно выбрать пакет услуг, включающий доступ в Интернет и Интернет ТВ. Если у вас возникнут трудности при выборе тарифа или дополнительных вопросах, менеджеры Volia помогут вам.
  3. Выберите время и дату визита мастера, согласуйте ее с менеджером компании.
  4. Выясните, нужно ли вам дополнительное оборудование. Для подключения Интернета по технологии DOCSIS нужен модем. Если в планах подключения к Интернету по технологии Ethernet, дополнительное оборудование не требуется.
  5. Дождитесь визита мастера. В запланированное время придет мастер, который настроит необходимое оборудование и подключит Интернет.
  6. Пополните счет любым удобным для вас способом: с помощью приложения в смартфоне, в терминале или в Личном кабинете на сайте компании.
  7. Протестируйте соединение. После завершения подключения проверьте, работает ли Интернет на компьютере и других устройствах.

Почему стоит выбрать Интернет от Volia

В каждом городе сегодня есть десятки провайдеров. Поэтому обычному пользователю сложно выбрать надежного и проверенного провайдера. Volia — для тех, кто ценит качество и хочет получать максимум за разумную цену, без переплат и скрытых платежей. Стоимость услуг достаточно демократична, ведь провайдер ценит доверие абонентов и постоянно совершенствует сервис. Технология Ethernet позволяет получить скорость до 1 Гбит/с без задержки сигнала.

Сколько стоит подключение

Для новых абонентов Volia подключение стоит всего 1 гривна. Нужно оплатить только стоимость тарифного плана, цена которого зависит от разных характеристик и дополнительных услуг.

Помимо доступа в Интернет вы можете выбрать еще и другие услуги. Например, цифровое телевидение — доступ к более чем 100 популярным украинским и зарубежным каналам. Можно также использовать мобильное телевидение. Для просмотра нужен планшет или смартфон. Пользователи могут выбрать пакет услуг, который соответствует их бюджету и потребностям.

Выбирайте пакет услуг от лидера на рынке телекоммуникационных услуг, и почувствуйте преимущества скоростного Интернета!

Photo of Admin Admin Send an email 4 дня agoОбновлено: 28 октября, 2023
0 1 минута чтения
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