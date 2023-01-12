На китайской космической станции установили детектор частиц энергии

12.01.2023 15:36

Укринформ

Детектор частиц энергии при помощи роботизированной руки был успешно доставлен из модуля "Вэньтянь" тайконавтами и установлен на борту китайской космической станции.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

В Государственном центре космических наук при Академии наук Китая заявили, что устройство, разработчиком которого является вышеуказанный центр, предназначено для отслеживания энергии и потоков находящихся на орбите станции высокоэнергетических частиц, включая протоны, электроны, тяжелые ионы и нейтроны.

Оно способно предоставить ключевые параметры для обеспечения безопасности космической станции, выхода космонавтов в открытый космос, исследования космического материаловедения и проведения биологических экспериментов, которые имеют большую научно-исследовательскую и прикладную ценность.

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В центре также добавили, что при разработке детектора впервые в мире был использован материал под названием CLYC, который позволит высокоэффективно измерить параметры нейтронов.

Отмечается, что "Вэньтянь", первый лабораторный модуль китайской космической станции, был запущен 24 июля 2022 года.

Как сообщал Укринформ, Китай в понедельник, 9 января, запустил ракету-носитель "Гушэньсин-1 Y5" ("Церера-1 Y5" или "CERES-1 Y5") с космодрома Цзюцюань, доставив с ее помощью на орбиту пять спутников.

По материалам: Укринформ