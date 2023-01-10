Ракета SpaceX запустила 40 интернет-спутников сети OneWeb
Ракета SpaceX запустила 40 интернет-спутников сети OneWeb
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10.01.2023 08:45
Укринформ
Американская компания SpaceX запустила свою ракету Falcon 9 с 40 широкополосными спутниками коммуникационной компании OneWeb, являющейся ее конкурентом.
Об этом SpaceX сообщила в Твиттере, передает Укринформ.
Liftoff! pic.twitter.com/xYOwyBucPi
— SpaceX (@SpaceX) January 10, 2023
Запуск был осуществлен в понедельник в 23.50 по времени Восточного побережья США (во вторник в 06.50 по киевскому времени) с мыса Канаверал во Флориде.
Компания заявила, что первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 приземлилась на площадке Landing Zone 1 на космодроме на мысе Канаверал.
Позднее SpaceX подтвердила, что развертывание спутников начато.
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Как сообщал Укринформ, впервые SpaceX запустила на орбиту 40 спутников OneWeb в начале декабря.
OneWeb собирает сеть из 648 спутников, которые будут предоставлять интернет-услуги клиентам по всему миру. Лондонская компания уже запустила 502 спутника, преимущественно с помощью российских ракет «Союз», эксплуатируемых французской компанией Arianespace.
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После полномасштабного вторжения рф в Украину компания OneWeb подписала соглашения о запусках с SpaceX и NewSpace India Limited, коммерческим подразделением Индийской организации космических исследований.
По материалам: Укринформ