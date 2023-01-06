Asus выпустит ноутбуки с 3D без очков

Asus выпустит ноутбуки с 3D без очков

06.01.2023 16:16

Укринформ

Корпорация Asus анонсировала создание ноутбуков, оснащенных 3D-дисплеем, позволяющим работать с трехмерным контентом без специальных очков (автостереоскопического дисплея).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Verge.

Технологией Spatial Vision будут оснащены ноутбуки ProArt StudioBook 16 3D OLED (H7604) и Vivobook Pro 16 3D OLED (K6604), которые выйдут во втором квартале этого года.

Ноутбуки будут оснащены 16-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3200х2000 и частотой обновления 120 Гц.

Технология будет использовать комбинацию двухвыпуклой линзы и передовой технологии камеры отслеживания глаз. Они воспроизводят отдельные изображения для каждого глаза и следят за положением головы и глаз, чтобы соответствующим образом настроить их.

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В Asus ProArt Studiobook 16 3D OLED используется трекпад с поддержкой стилуса, а также элемент управления Asus Dial, дающий быстрый доступ к функциям во многих программах, связанных с творчеством.

Отмечается, что пользователи таких дисплеев могут переключаться между 2D и 3D режимами.

Фото: The Verge

По материалам: Укринформ