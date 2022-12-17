NASA ищет место утечки на российском космическом корабле, пристыкованном к МКС

NASA ищет место утечки на российском космическом корабле, пристыкованном к МКС

17.12.2022 07:23

Укринформ

С космического корабля «союз МС-22» роскосмоса, пристыкованного к Международной космической станции, обнаружена внешняя утечка.

Об этом говорится в сообщении американского космического агентства NASA, передает Укринформ.

Отмечается, что утечка из внешнего контура охлаждения радиатора «союза» была зафиксирована вечером 14 декабря.

Из-за неисправности центр управления полетами роскосмоса в Москве отложил запланированный выход в открытый космос двух космонавтов для оценки ситуации и данных с корабля «Союз».

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Утечка была обнаружена, когда несколько датчиков давления в контуре охлаждения зафиксировали низкие показатели. Выход в космос, намеченный роскосмосом на 21 декабря, также откладывается на неопределенный срок.

NASA производит внешнюю съемку и ищет место внешней утечки. Планируется дополнительное обследование наружной поверхности «союза» с помощью роботизированного манипулятора Canadarm2. Выход в открытый космос для инспекции повреждений намечен на 19 декабря.

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Напомним: космический корабль «союз МС-22» доставил в космос астронавта НАСА Фрэнка Рубио и космонавтов роскосмоса Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, стартовав с космодрома Байконур в Казахстане 21 сентября.

По материалам: Укринформ