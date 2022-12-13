В Турции показали, как работает подразделение морских дронов

В Турции показали, как работает подразделение морских дронов

Видео

13.12.2022 18:37

Укринформ

В Турции продемонстрировали одновременную слаженную работу подразделения из восьми морских дронов.

Видео выложил на своей странице в Твиттере глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Укринформ.

“На 3-м этапе проекта мы реализовали 8-уровневую архитектуру. Подразделение беспилотников Albatros-S выполняет разные задачи, распределяет подзадания и делится на меньшие группы”, — говорится в сообщении.

Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz!

Projenin 3.aşamasında 8’li sürü mimarisini hayata geçirdik. #Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. pic.twitter.com/VwXmfVTnPa

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 13, 2022

На видео видны одновременное движение подразделения высокоавтономных морских беспилотников, одновременное изменение траектории движения каждого из них, формирование двух групп, наблюдение за объектами и целями, их идентификацию, одновременное движение к цели по разным траекториям.

Как сообщал Укринформ, в июне новое турецкое беспилотное морское судно Sürü осуществило совместные маневры с беспилотными морскими судами MİR и ALBATROS-S.

По материалам: Укринформ