В Турции показали, как работает подразделение морских дронов
В Турции показали, как работает подразделение морских дронов
Видео
13.12.2022 18:37
Укринформ
В Турции продемонстрировали одновременную слаженную работу подразделения из восьми морских дронов.
Видео выложил на своей странице в Твиттере глава Директората оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, передает Укринформ.
“На 3-м этапе проекта мы реализовали 8-уровневую архитектуру. Подразделение беспилотников Albatros-S выполняет разные задачи, распределяет подзадания и делится на меньшие группы”, — говорится в сообщении.
Yüksek otonomi özellikli sürü insansız deniz araçları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz!
Projenin 3.aşamasında 8’li sürü mimarisini hayata geçirdik. #Albatros-S İDA Sürüsü farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. pic.twitter.com/VwXmfVTnPa
— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) December 13, 2022
На видео видны одновременное движение подразделения высокоавтономных морских беспилотников, одновременное изменение траектории движения каждого из них, формирование двух групп, наблюдение за объектами и целями, их идентификацию, одновременное движение к цели по разным траекториям.
Как сообщал Укринформ, в июне новое турецкое беспилотное морское судно Sürü осуществило совместные маневры с беспилотными морскими судами MİR и ALBATROS-S.
По материалам: Укринформ