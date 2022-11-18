Сотрудники Twitter массово покидают компанию — СМИ

18.11.2022 04:06

Укринформ

В четверг сотрудники Twitter начали массово увольняться, поскольку этот день Илон Маск определил как крайний срок – каждый должен решить, останется ли в компании для создания Twitter 2.0, или расстается с ней.

Как передает Укринформ со ссылкой на The New York Times, за несколько часов до истечения крайнего срока компания находилась в полном беспорядке.

К 17:00 сотни сотрудников Twitter, похоже, решили уволиться, отмечает издание. В подтверждение этого решения они размещали соответствующие эмодзи в соцсетях.

Чтобы остановить процесс массового увольнения, владелец Twitter Маск и его советники провели встречи с некоторыми работниками, считающимися «критически важными».

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На этом фоне компания объявила, что закроет офисные здание и доступ работникам до понедельника.

В среду Маск дал сотрудникам чуть менее 36 часов, чтобы они определились по поводу дальнейшего пребывания в компании. По его словам, уволившиеся получат трехмесячное выходное пособие.

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Столь внезапное увольнение большого количества работников поставило вопрос о том, как будет работать Twitter дальше, отмечает издание.

Как сообщалось, новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что рассчитывает сократить свое время в компании и найти нового СЕО.

Фото: АА

По материалам: Укринформ