NASA запустило на Луну миссию Artemis I

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16.11.2022 11:05

Укринформ

Американское космическое агентство (NASA) в среду запустило миссию Artemis I, конечной целью которой является возвращение человека на Луну.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

Сообщается, что ракету-носитель Space Launch System (SLS) высотой 98 м запустили в 1:47 по восточному времени со стартовой площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Ракета-носитель SLS вывела в открытый космос космический аппарат Orion, который в будущем NASA планирует использовать для перевозки астронавтов, однако на его борту нет людей, только манекены.

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Ожидается, что Orion преодолеет около двух миллионов километров и, минуя орбиту Луны, совершит обратное путешествие, завершив его примерно за 25 дней. По планам NASA, 11 декабря капсула упадет в Тихий океан возле побережья Сан-Диего, где будут ждать эвакуационные команды, чтобы доставить ее в безопасное место.

Как сообщал Укринформ, запуск миссии Artemis I, который изначально планировалось осуществить еще в августе, переносился несколько раз по техническим причинам, а также из-за неблагоприятных погодных условий.

По материалам: Укринформ