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Китайский космический корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с орбитальной станцией

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 ноября, 2022
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Китайский космический корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с орбитальной станцией

Китайский космический корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с орбитальной станцией

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12.11.2022 23:11

Укринформ

Грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5", доставляющий грузы для китайской космической станции, успешно состыковался с ней.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на Канцелярию программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSA).

"Тяньчжоу-5" провел быстрое автоматическое сближение и стыковку с задним стыковочным узлом основного модуля "Тяньхе".

Китайский космический корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с орбитальной станцией

"Китайские космонавты, находящиеся на борту космической станции, впервые вживую наблюдали за стыковкой грузового корабля", — говорится в сообщении.

Китайский космический корабль «Тяньчжоу-5» состыковался с орбитальной станцией

Отмечается, что в рамках этой миссии быстрое автоматическое сближение и стыковка были завершены примерно через два часа.

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Как сообщалось, Китай в субботу утром запустил грузовой космический корабль "Тяньчжоу-5" для доставки грузов на космическую станцию "Тяньгун", строительство которой, как ожидается, будет завершено в этом году.

Фото: Xinhua

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 14 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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