В приложении по минной безопасности MineFree есть новые функции

В приложении по минной безопасности MineFree есть новые функции

08.11.2022 21:56

Укринформ

В мобильном приложении по минной безопасности MineFree появились новые функции.

Как передает Укринформ, об этом Министерство внутренних дел сообщает в Фейсбуке.

Отмечается, что новая версия MineFree 2.0 была улучшена благодаря отзывам пользователей. В частности, после обновления в приложении быстрее работает информативная карта с актуальными данными от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Мобильное приложение позволяет избегать мин и предупреждает пользователей о приближении к известным взрывоопасным зонам. Кроме того, в приложении можно посмотреть дополненный справочник с реальными фото взрывоопасных предметов и сообщить ГСЧС об их выявлении», — добавили в ведомстве.

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Также в MineFree создана аналитическая панель, с помощью которой можно отследить количество обезвреженных взрывоопасных предметов и распространить эту информацию.

Подчеркивается, что приложение использует данные ГСЧС. Информация в нем постоянно обновляется в режиме онлайн.

Для использования новых функций MineFree необходимо обновить приложение или заново загрузить его на iOS или Android.

Как сообщал Укринформ, в Украине доступно мобильное приложение «Разминирование Украины», которое предупреждает об угрозе в случае приближения к опасным участкам.

По материалам: Укринформ