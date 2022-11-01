SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с секретным спутником США

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01.11.2022 17:59

Укринформ

Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск супертяжелой ракеты Falcon Heavy с секретным аппаратом для нужд Космических сил США в рамках миссии USSF-44.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Space.com.

Как подчеркивается, ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:41 по времени Восточного побережья (15:41 по киевскому времени).

Отмечено, что ракета доставила несколько полезных грузов на геостационарную орбиту для Космических сил США в рамках миссии под названием USSF-44.

USSF-44 является четвёртым запуском Falcon Heavy от SpaceX в целом и первым с июня 2019 года. Из-за засекреченного характера миссии вес груза, вывозимого на околоземную орбиту, и другие подробности миссии не сообщаются. Основная полезная нагрузка сегодняшнего запуска – секретный спутник.

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Как сообщал Укринформ, в конце октября американская компания SpaceX вывела на орбиту еще 53 миниспутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

По материалам: Укринформ