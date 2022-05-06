Google выделяет $10 миллионов на борьбу с фейками о войне в Украине

Google выделяет $10 миллионов на борьбу с фейками о войне в Украине

06.05.2022 00:30

Укринформ

Компания Google поддерживает Украину и украинский народ в борьбе против российской агрессии и предоставила уже 55 млн долларов помощи

Об этом руководитель подразделения Google в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Мэтью Бриттин сказал на Конференции доноров для помощи Украине в Варшаве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы пожертвовали $35 млн напрямую и на гуманитарные нужды для поддержки народа Украины, в том числе и тех украинцев, кто спасается от войны, предоставив, среди прочего, 10 млн долл. польским организациям, работающим с временно перемещенными лицами… Вчера мы анонсировали 1,5 млн гранта для Международного комитета спасения, чтобы расширить доступ к важной информации пострадавшим от войны», — сообщил Бриттин.

По его словам, Google к уже оказанной помощи добавляет еще 10 млн. долларов на гуманитарные нужды людей в Украине, а также 10 млн. на противодействие распространению недостоверной информации в регионе, поскольку распространение такой информации в условиях войны может быть «вопросом жизни и смерти».

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Как сообщал Укринформ, сегодня, 5 мая, в Варшаве на Конференции международных доноров было собрано для Украины $6,5 млрд.

По данным ООН, 13 миллионов человек в Украине нуждаются в базовой гуманитарной помощи в виде жилья, еды и лекарств. Поэтому, как отмечают в канцелярии польского премьера, необходимо немедленно мобилизовать международную помощь для Украины, которая покрывает менее 15% потребности.

Число беженцев из Украины, которые в результате российского вторжения вынуждены были покинуть свои дома и выехать за границу, уже превысило 5,6 млн человек.

По материалам: Укринформ