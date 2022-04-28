Украина присоединилась к международной Декларации по будущему интернета – в ней уже 60 участников

Украина присоединилась к международной Декларации по будущему интернета – в ней уже 60 участников

28.04.2022 19:11

Укринформ

ЕС, США и партнеры представили Декларацию о будущем интернете, к которой присоединились всего 60 участников, включая Украину.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии, передает Укринформ.

«Сегодня Европейский Союз, Соединенные Штаты и несколько международных партнеров предложили Декларацию будущего интернета, которая устанавливает видение и принципы для надежного интернета. Партнеры поддерживают такой интернет будущего, который будет открытым, свободным, глобальным, взаимосовместимым, надежным и безопасным. Они подтвердили свои обязательства по защите и уважению прав человека онлайн и во всем цифровом мире», — говорится в сообщении.

Участники Декларации подчеркнули, что свободный интернет должен укреплять ключевые демократические принципы, фундаментальные свободы и права человека, как это предусмотрено Универсальной декларацией по правам человека. Все партнеры разделяют убеждение, что интернет должен действовать как единая и децентрализованная «сеть сетей», где цифровые технологии будут использоваться, не допуская дискриминации между людьми, обеспечивая конкурентность онлайн-платформ и честную конкуренцию между представителями бизнеса.

«Сегодняшняя ситуация в Украине ярко демонстрирует риски серьезного нарушения работы интернета, преимущественно в форме полного или частичного отключения. Существует также риск фрагментации интернета, поскольку власти россии грозят полным или частичным отсоединением от глобальной системы, а также злоупотреблениями в его использовании для массированных кибернетических атак, онлайн-цензуры и дезинформации», — говорится в сообщении.

Участники Декларации решительно осудили попытки авторитарных режимов ущемлять свободу интернета, использовать цифровые средства для нарушения прав человека, кибератак, распространения незаконного контента, дезинформации. В то же время они согласились, что цифровые технологии обладают потенциалом для развития взаимосочетания, демократии, мира, верховенства права.

В настоящее время Декларацию поддержали 60 партнеров, но документ открыт для присоединения других стран, готовых защищать открытый глобальный интернет, который станет движущей силой для экономического и социального развития в мире.

Декларация и ее руководящие принципы не являются обязывающим правовым документом. В то же время они будут использоваться как ориентир для органов государственной власти и граждан, для бизнеса и общественных организаций.

Первая консультативная рабочая встреча в рамках Декларации по поводу будущего интернета состоится в следующем месяце. Как ожидается, летом 2022 г. будет проведено масштабное мероприятие с участием всех заинтересованных сторон для определения дальнейших действий по реализации изложенных в Декларации принципов свободного и безопасного глобального интернета.

Как сообщалось, цифровая трансформация наряду с Зеленым курсом ЕС является основой инновационного развития европейской экономики на ближайшую и более отдаленную перспективу.

По материалам: Укринформ