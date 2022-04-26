Маск выкупил Twitter за $44 миллиарда – СМИ

25.04.2022 22:47

Укринформ

Илон Маск в понедельник заключил соглашение о покупке компании Twitter Inc за $44 миллиарда, которое передает контроль над одной из крупнейших платформ социальных медиа самому богатому человеку мира.

Об этом сообщило в понедельник американское агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные с деталями финансовой операции, передает Укринформ.

"Это становится знаменательным моментом для 16-летней компании, которая является одной из самых влиятельных общественных платформ в мире, а теперь сталкивается с целым рядом проблем", — отмечается в сообщении.

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Еще на прошлой неделе переговоры о покупке Twitter Илоном Маском считались неопределенными, впрочем, они ускорились в течение выходных – после того, как Маск рассказал акционерам компании о деталях финансирования своего предложения.

Сам же Маск в этой связи заявил: «Свобода слова – это основа функционирующей демократии, а Twitter является городской площадью в цифровом формате, где обсуждаются вопросы, жизненно важные для будущего человечества», – сказал Маск в заявлении.

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Как сообщал Укринформ, главный исполнительный директор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предложил Twitter выкупить все его акции две недели назад. Миллиардер уже владел 9,2% акций этой компании.

Фото: DPA

По материалам: Укринформ