Чат-ботом єВорог уже воспользовались более 257 тысяч украинцев

Чат-ботом єВорог уже воспользовались более 257 тысяч украинцев

16.04.2022 06:48

Укринформ

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину уже более 257 тысяч граждан воспользовались чат-ботом єВорог для информирования о расположении российских военных.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Минцифры в Телеграме.

«257 тысяч украинцев воспользовались чат-ботом єВорог. Благодарны каждому, кто сообщает ВСУ о перемещении и геолокации оккупантов. Вы делаете невероятный вклад в нашу общую победу над российским захватчиком. Наша команда 24/7 обрабатывает каждое сообщение в чат-боте и приятно удивлена ​​вашей помощи ВСУ», — сообщили в Минцифре.

В министерстве напомнили не забывать о собственной безопасности при фотографировании врага.

«Если нет возможности сделать кадр, старайтесь максимально детально описать все, что вы видели. Мы уже уничтожили более 20 тысяч оккупантов и почти 5 тысяч (единиц) вражеской техники, в частности эталон российского морского флота — крейсер «москва». Осталось еще немного. Давайте объединяться ради победы. Преодолеем врага вместе», — отметили в Минцифры.

Как сообщал Укринформ, в марте Министерство цифровой трансформации запустило новый чат-бот в Телеграме, благодаря которому можно сообщать о передвижении российской армии.

По материалам: Укринформ