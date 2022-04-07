Комитет Дени Дидро инициировал санкции против двух российских операторов спутникового ТВ

07.04.2022 03:39

Укринформ

Комитет имени Дени Дидро (Париж, Франция) инициировал петицию по введению санкций Европейского Союза против двух российских операторов платного телевидения NTV+ и Trikolor, которые вещают с использованием спутников Eutelsat.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальный совет по телевидению и радиовещанию со ссылкой на координатора Комитета Андре Ланге.

"Этот факт позволяет ЕС и Европейской организации спутниковой связи (Eutelsat IGO) подать соответствующий судебный иск", — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти два российских оператора изъяли из своих предложений минимум 10 международных информационно-аналитических каналов и продолжают транслировать RT News, несмотря на запрет ЕС. Санкция может освободить мощности спутника, которые можно использовать для заполнения международными информационно-аналитическими каналами, украинскими вещателями или российскими оппозиционными санкционными медиа.

Ланге (который также возглавляет департамент Европейской аудиовизуальной обсерватории Совета Европы) сообщил, что петицию уже подписали многие европейские коллеги (преподаватели университетов, медиаэксперты и т.п.).

Национальный совет призывает представителей украинского медиасообщества присоединиться к подписанию петиции. Необходимые документы – по ссылке.

Комитет Дени Дидро был создан в марте 2022 года как неформальная сеть и открыт для всех, кто требует мира в Украине, восстановления свободного потока информации, запрета пропаганды войны и солидарности с российским гражданским обществом, борющимся за свободу слова.

Как сообщал Укринформ, Совет ООН по правам человека на 49 заседании 1 апреля принял план действий по борьбе с дезинформацией.

24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.

По материалам: Укринформ