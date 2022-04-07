Комитет Дени Дидро инициировал санкции против двух российских операторов спутникового ТВ
Комитет Дени Дидро инициировал санкции против двух российских операторов спутникового ТВ
07.04.2022 03:39
Укринформ
Комитет имени Дени Дидро (Париж, Франция) инициировал петицию по введению санкций Европейского Союза против двух российских операторов платного телевидения NTV+ и Trikolor, которые вещают с использованием спутников Eutelsat.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальный совет по телевидению и радиовещанию со ссылкой на координатора Комитета Андре Ланге.
"Этот факт позволяет ЕС и Европейской организации спутниковой связи (Eutelsat IGO) подать соответствующий судебный иск", — говорится в сообщении.
Как отмечается, эти два российских оператора изъяли из своих предложений минимум 10 международных информационно-аналитических каналов и продолжают транслировать RT News, несмотря на запрет ЕС. Санкция может освободить мощности спутника, которые можно использовать для заполнения международными информационно-аналитическими каналами, украинскими вещателями или российскими оппозиционными санкционными медиа.
Ланге (который также возглавляет департамент Европейской аудиовизуальной обсерватории Совета Европы) сообщил, что петицию уже подписали многие европейские коллеги (преподаватели университетов, медиаэксперты и т.п.).
Национальный совет призывает представителей украинского медиасообщества присоединиться к подписанию петиции. Необходимые документы – по ссылке.
Комитет Дени Дидро был создан в марте 2022 года как неформальная сеть и открыт для всех, кто требует мира в Украине, восстановления свободного потока информации, запрета пропаганды войны и солидарности с российским гражданским обществом, борющимся за свободу слова.
Как сообщал Укринформ, Совет ООН по правам человека на 49 заседании 1 апреля принял план действий по борьбе с дезинформацией.
24 февраля президент россии владимир путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину.
По материалам: Укринформ