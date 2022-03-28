В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем

28.03.2022 05:44

Укринформ

Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела презентацию прототипа нового боевого БПЛА.

Соответствующие фото были опубликованы в Twitter компании, передает Укринформ.

Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко"), сказал технический директор Сельчук Байрактар.

"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строящийся), который должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов", – говорится в сообщении.

Bayraktar #KIZILELMA kanatlandı.

Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor. #CEZERİ

Bayraktar Mini İHA

Bayraktar TB1 #BayraktarTB2

Bayraktar #AKINCI

Bayraktar #KIZILELMA #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/V69eJ6JFWH

— BAYKAR (@BaykarTech) March 27, 2022

Напомним: в ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS. Соглашение по покупке украинских реактивных двигателей было заключено в рамках международной выставки вооружения Saha Expo 2021.

Первый прототип Kızılelma совершит свой первый полет не раньше 2023 года. Беспилотник сможет развивать скорость 800 км/ч, его грузоподъемность составит 1500 кг.

По материалам: Укринформ