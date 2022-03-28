В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем
В Турции представили Bayraktar с украинским двигателем
28.03.2022 05:44
Укринформ
Турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела презентацию прототипа нового боевого БПЛА.
Соответствующие фото были опубликованы в Twitter компании, передает Укринформ.
Национальная беспилотная боевая летательная система (MIUS) получила название Kızılelma ("красное яблоко"), сказал технический директор Сельчук Байрактар.
"MUIS будет оснащен реактивным двигателем и, как ожидается, сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu (строящийся), который должен стать первой в мире подобной авиаматкой для дронов", – говорится в сообщении.
Bayraktar #KIZILELMA kanatlandı.
Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor. #CEZERİ
Bayraktar Mini İHA
Bayraktar TB1 #BayraktarTB2
Bayraktar #AKINCI
Bayraktar #KIZILELMA #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/V69eJ6JFWH
— BAYKAR (@BaykarTech) March 27, 2022
Напомним: в ноябре 2021 года Baykar заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс" реактивные двигатели АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ для проекта MİUS. Соглашение по покупке украинских реактивных двигателей было заключено в рамках международной выставки вооружения Saha Expo 2021.
Первый прототип Kızılelma совершит свой первый полет не раньше 2023 года. Беспилотник сможет развивать скорость 800 км/ч, его грузоподъемность составит 1500 кг.
По материалам: Укринформ