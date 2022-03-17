Технологии

В россии заблокировали 20 VPN-сервисов

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

В россии заблокировали 20 VPN-сервисов

В россии заблокировали 20 VPN-сервисов

15.03.2022 15:31

Укринформ

В россии уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, роскомнадзор намерен продолжить эту работу.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя комитета госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

«На сегодняшний день порядка двух десятков популярных в россии VPN уже заблокированы. Они будут блокироваться и дальше. Роскомнадзор работу ведет, VPN ежедневно блокируется, это не такая простая задача, но она выполняется», — сказал Хинштейн.

Как сообщалось, с начала марта в россии заблокированы практически все независимые СМИ, а также популярные соцсети – Фейсбук, Инстаграм, Твиттер.

С 24 февраля в Украине идет война против российских захватчиков.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 17 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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