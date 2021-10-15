Робототехника VS «зависание» в соцсетях

07.10.2021 14:56

Укринформ

Сможет ли обучение ІТ победить постоянное «зависание» вашего ребенка в соцсетях?

Современные дети неохотно берутся за чтение, классическое обучение в школе считают скучным и больше уважают блогеров, а не учителей… Можно ли изменить такую горькую для многих родителей ситуацию? А как насчет возможности перевести почти круглосуточное «зависание» ребенка в компьютере или планшете – в конструктивное русло? Как вариант – обучение в IT, и если оно его заинтересует, то не только оторвет от «тик-ток-инстаграм-лайкового» информационного мусора, но и обогатит полезным хобби и добавит новых друзей.

Здесь, конечно, возникает вопрос, а какие направления заинтересуют моего сына или дочь? Возможно, их увлекут освоение embedded-программирования или робототехника? За профессиональными разъяснениями я обратилась к экспертам школы робототехники и программирования «Robocode». Подобных учебных программ в Киеве много, на разный возраст, вкус и в разных районах города, и в конце материала я приведу топовую десятку.

Прежде всего, разбираюсь, что такое embedded-программирование?

Embedded system — это специализированная система управления, контроля и мониторинга. Ее концепция заключается в том, что такая система будет работать, будучи встроенной непосредственно в устройство, которым она управляет.

«В этой системе пересекаются электроника и программирование. Например, для нас телефон — уже привычная вещь, и мы совсем не задумываемся – как он работает. Конечно, есть программы и игры, которые запускаются на смартфоне, но если окунуться в этот вопрос глубже – вот, например, как процессор различает – где камера, а где батарея? Как происходит зарядка аккумулятора? Как работает технология, которая позволяет платить бесконтактно? Это все и есть embedded», – вот так понятно объяснил мне преподаватель школы «Robocode» Евгений Пунов.

Смогут ли эти знания понадобиться ребенку в будущем?

В дальнейшем, продолжая образование, ребенок может стать еmbedded-разработчиком – это инженер и программист, который может собрать множество элементов электроники в одно устройство, запрограммировать его и заставить работать.

Например, сегодня вы не сможете найти у себя дома электронное устройство, к которому бы не приложил свою руку embedded-разработчик. И с каждым годом количество таких устройств будет расти, а значит – и спрос на соответствующих специалистов тоже.

Прежде чем детально погрузиться в термин «робототехника», необходимо разобраться, что же такое «робот»?

«Робот — это автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма. Он служит для выполнения производственных и других операций. Роботом можно управлять в ручном режиме, находясь внутри него или удаленно, а можно с помощью запрограммированных команд», – объясняет эксперт Егор Сомов.

Мы видим, что внешний вид и конструкция современных роботов разнообразны: от человекоподобных роботов-андроидов до машин, больше похожих на портативные заводы. И насколько роботы отличаются друг от друга внешне, настолько и разные задачи они выполняют: в промышленности, в быту, в медицине (для хирургических операций), даже в условиях военных действий и чрезвычайных ситуаций боевые роботы четко выполняют свои задачи. «Все это роботы выполняют уже сегодня, а представьте, что будет через 10 или 50 лет? Они возьмут на себя практически весь производственный цикл, людям останется лишь контролировать их работу. Даже освоение космоса облегчится с помощью системы электронного ассистента», — прогнозирует специалист.

Какие основные направления робототехники?

Робототехника, если сказать очень просто, это прикладная наука, которая и занимается созданием этих роботов. Она делится на 3 основных направления:

● Проектирование и конструирование.

● Программирование.

● Управление.

Проектирование и конструирование отвечает за то, каким будет робот. Из какого материала он будет сделан, как будет выглядеть и как перемещаться. Это довольно важная и ответственная часть процесса, потому что внешний вид и конструкция робота могут напрямую влиять на качество выполнения его обязанностей.

Через программирование человек задает роботу его задачи. Определяет, какие функции робот должен выполнять, а также то, как робот будет реагировать в различных ситуациях. Задача программиста – написать простой и быстродействующий код, который будет учитывать каждый вариант развития событий при функционировании автоматического устройства.

Этап управления чаще всего объединяется с предыдущим, так как большинство роботов создаются автономными.

И что из этого может получиться? — спросите вы. Я задала этот же вопрос моим собеседникам – и оказалось, что из этого может получиться что угодно! От создания роботов до разработки мобильных приложений. Вот некоторые кейсы.

Гексапод

Ученики моих собеседников создали гексапод – вид шагающих роботов, которые, в отличие от своих двухопорных аналогов, имеют значительно более высокую устойчивость к боковым и продольным нагрузкам.

Часто гексапод применяется в медицине и производстве. Ведутся разработки для применения шагающих платформ в военных целях. На платформе можно размещать целевое оборудование, которое необходимо при, например, разборе завалов, строительстве, обслуживании техники.

Умный светофор

А еще дети на занятиях реализовали прототип дисплея для системы умных светофоров с возможностью управления с помощью мобильного приложения. В частности, устройством можно управлять голосовыми командами, используя ассистент от Amazon — Alexa. В учебные будни устройство подсказывает, когда нужно проветрить помещение — цветом и размером полоски на дисплее под часами.

Стабилизатор для камеры смартфона

Проект «StabX» представляет собой стабилизатор для камеры смартфона или небольшой камеры. Если его удобно закрепить, то можно использовать как штатив. Для чего он? Для съемки стабильных видео на смартфон. Телефон всегда остается в вертикальном положении, независимо от наклона ваших рук. То есть можно спокойно снимать и не переживать за то, что картинка потом окажется «кривой».

Письменная машинка

Команда детей создала письменную машинку, которая пишет каллиграфическим почерком. Прибор работает за счет печати на клавиатуре и таким образом воспроизводит почерк на бумаге. С его помощью можно создавать праздничные открытки, украшать печатную литературу и многое другое.

Вот такие интересные технические чудеса могут создаваться после обучения в школах программирования. Меня, как маму двух подростков и одного первоклассника, эта информация очень вдохновляет, потому что уже понятно, что новое поколение, рожденное с гаджетом в руках, его из рук уже не выпустит! Так пусть держит, но занимается там полезным делом, которое когда-нибудь еще и поможет в выборе профессии.

Обучение для детей, разных по возрасту (от 5 до 17 лет), также проводят:

● «RoboUA» – лаборатории современных технологий;

● Студия развития для детей RELEASE;

● Компьютерная школа "Hillel";

● STEM-школа "INVENTOR";

● Школа программирования «SmartRob»;

● Дом роботов RoboHouse;

● IT Step Academy;

● Академия Профессий Будущего;

● "Robot School" — детская школа робототехники;

● Generation Z (GenZer).

Индустрия IT в современном мире настолько разнообразна, что в ней каждый (при желании) найдет для себя что-то интересное. А детям надо немного в этом помочь – направить, чтобы интегрировать их увлечения в обучение IT. Конечно, это не панацея от «зависания» в соцсетях, но хороший вариант.

Любовь Базив. Киев

По материалам: Укринформ