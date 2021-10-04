Apple представит новые ноутбуки MacBook Pro — когда ждать новинку

04.10.2021 22:07

Укринформ

Компания Apple планирует до конца октября представить ряд новых продуктов, в частности, ноутбуки MacBook Pro.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

Новый ноутбук MacBook Pro должен быть запущен в ближайшие недели.

Ожидается, что этот новый гаджет представят на соответствующем мероприятии в октябре.

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Так, компания должна представить новые 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro.

Ожидается, что устройства будут иметь экраны mini-LED и процессоры Apple M1X. Новые 10-ядерные процессоры будут доступны в двух версиях — с 16 или 32 графическими ядрами.

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Другой информации о новых MacBook Pro пока нет.

Как сообщалось, в 2020 году компания Аpple осуществила долгожданный переход на однокристальную систему Аpple M1 на базе АRM.

По материалам: Укринформ