В работе Twitter произошел масштабный сбой

28.09.2021 21:03

Укринформ

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы с использованием сети испытывают пользователи из США и ряда других стран.

Как передает Укринформ, об этом информирует сайт Downdetector.

Как отмечается, пользователи жалуются на сложности с входом в аккаунт (49%) и работу сайта соцсети (50%). У остальных пользователей возникли проблемы с соединением с сервером.

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Больше всего жалоб поступило из США и Великобритании.

Как сообщал Укринформ, 2 сентября в работе соцсети Instagram произошел глобальный сбой, который затронул в том числе и украинских пользователей.

По материалам: Укринформ