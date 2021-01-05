ТОП-20 снимков Земли, сделанных в прошлом году на орбите

ТОП-20 снимков Земли, сделанных в прошлом году на орбите

Фото

05.01.2021 13:49

Укринформ

Космический центр имени Джонсона американского космического агентства NASA опубликовал двадцатку лучших фотографий планеты Земля, сделанных астронавтами, которые работают на Международной космической станции.

Фото можно посмотреть по ссылкам в YouTube.

"Мужчины и женщины, которые живут и работают на Международной космической станции, делают тысячи фотографий своей родной планеты ежегодно, поэтому мы попросили людей из отдела изучения Земли в космическом центре Джонсона NASA предоставить ряд лучших фотографий нашей планеты, сделанных в течение 2020 года", – говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в прошлом году американский астронавт NASA собрала первый урожай редиса на борту Международной космической станции. Всего было собрано 20 растений редиса. Их завернули в фольгу и поместили в холодное хранилище для отправки на Землю в 2021 году.

По материалам: Укринформ