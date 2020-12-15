iPhone 13 представят в сентябре 2021 году – аналитик

iPhone 13 представят в сентябре 2021 году – аналитик

14.12.2020 19:24

Укринформ

Компания Apple представит новую линейку iPhone 13 до конца сентября следующего года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.

Отмечается, что в этом году новые iPhone не были представлены в сентябре, как это обычно ежегодно проходит.

В связи с пандемией коронавируса американская компания представила новую линейку iPhone 12 и 12 Pro только в октябре, а iPhone 12 mini и 12 Pro Max вообще только в ноябре попали в продажу.

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По словам аналитика Минг-Чи Куо, в следующем году Apple вернется к своему традиционному представлению новых iPhone в сентябре.

Как сообщал Укринформ, около двух тысяч сотрудников завода по производству iPhone в индийском городе Нарсапура разгромили предприятие во время беспорядков.

По материалам: Укринформ