Hubble обнаружил галактику, похожую на булочку с корицей

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16.11.2020 15:47

Укринформ

Телескоп Hubble сделал снимок космической галактики UGC 12588, которая находится в созвездии Андромеды.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Расположенная в созвездии Андромеды в северном полушарии, эта галактика классифицируется как спиральная галактика.

Однако, в отличие от классического изображения спиральной галактики, огромные рукава звезд и газа в UGC 12588 очень тусклые, незаметные и плотно обвиваются вокруг ее центра.

Фото: ESA/Hubble & NASA, R. Tully

Четкий вид этих спиральных рукавов лучше всего заметен на голубых звездах на краях галактики, выделяющих регионы, в которых, скорее всего, происходит формирование новых звезд.

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Сама же галактика больше похожа на булочку с корицей, чем на мегаструктуру звезд и газа в космосе из-за ее кругового, белого и неструктурированного в большей степени центра.

Как сообщал Укринформ, телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал снимки планетарной туманности IC 4593, которая находится в созвездии Геркулес.

По материалам: Укринформ