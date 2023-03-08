Гандбол: женская сборная Украины уступила Румынии в контрольном матче

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Женская сборная Украины по гандболу в контрольном матче уступила Румынии — 23:29, пишет

Румынки смогли уйти в отрыв после первой половины встречи — 18:9. После перерыва Украина смогла отыграть три мяча.

В следующем месяце “сине-желтые” поведут борьбу с Северной Македонией за путевку на ЧМ-2023. Первая игра второго отборочного этапа состоится 8 апреля, ответный матч запланирован на 11 апреля.

В первом раунде квалификации Украина в двухматчевом противостоянии победила Люксембург. “Сине-желтые” одержали две уверенные победы — 36:13 и 30:11.

По материалам: УНН