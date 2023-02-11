Украина призвала МОК запретить участие спортсменов из рф и беларуси в международных соревнованиях

Верховная Рада Украины обратилась в Международный олимпийский комитет с заявлением запретить участие атлетов из рф и беларуси в международных соревнованиях. Об этом пишет со ссылкой на страницу народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

«Пока идет война, а россия уничтожает украинский народ, участие российских и белорусских спортсменов будет выглядеть как поддержка войны и умиротворение агрессора», — говорится в обращении.

Рада также обратилась к парламентам мира, национальным олимпийским комитетам стран мира и международным спортивным федерациям с призывом отредактировать и запретить участие российских и белорусских спортсменов, в том числе в Олимпийских играх, до завершения вооруженной агрессии против Украины, включая вывод войск со всей территории Украины и решения вопроса компенсации российской федерацией причиненных Украине убытков.

МОК опубликовал заявление, в котором предположили, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

Позже МОК прокомментировал возможный допуск российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. В организации отметили, что выступление под нейтральным флагом хорошо зарекомендовало себя.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявлял, что Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024, которая должна проходить в Париже, из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Министр иностранных дел Украины призвал МОК прекратить покрывать преступления рф белыми флагами.

По материалам: УНН