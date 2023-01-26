Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за участия россиян и белорусов
Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024, которая должна проходить в Париже, из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, об этом сообщил Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook, передает .
«Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!!!» – написал министр молодежи и спорта Украины.
Также Гутцайт отметил, что «часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК».
«Недопустимой такая ситуация является и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушиваться члены МОК», – подчеркнул он.
Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал заявление, в котором предположили, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.
По материалам: УНН