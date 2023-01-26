Спорт

Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за участия россиян и белорусов

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 26 января, 2023
0 1 минута чтения

Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за участия россиян и белорусов

Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024, которая должна проходить в Париже, из-за допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, об этом сообщил Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook, передает .

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«Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях!!!» – написал министр молодежи и спорта Украины.

Также Гутцайт отметил, что «часть международных федераций возмутилась попыткой МОК продвигать возвращение россиян и белорусов. Их лидеры игнорировали приглашение на Олимпийский саммит и заявили о своей позиции на соответствующих консультациях МОК».

«Недопустимой такая ситуация является и для нашего государства. Мы обращались и будем обращаться ко всем международным организациям, которые могут повлиять на ситуацию и к мнению которых могут прислушиваться члены МОК», – подчеркнул он.

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал заявление, в котором предположили, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 37 минут agoОбновлено: 26 января, 2023
0 1 минута чтения
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