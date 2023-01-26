«Было бы хорошей идеей его не пускать»: посол Украины отреагировал на пропутинское видео с отцом Джоковича

По словам украинского посла в Австралии Василия Мирошниченко, отцу Новака Джоковича следует ввести запрет на Australian Open после того, как его сняли позирующим для фото со сторонниками российского президента владимира путина на чемпионате, пишет со ссылкой на Express.co.uk.

Четверо мужчин были задержаны и выселены за то, что подняли российский флаг с лицом путина после победы сербского теннисиста в четвертьфинале в среду вечером.

А видео, размещенное позже на YouTube, показывает Срджана Джоковича с фанатом, который держит флаг и одет в футболку с Z в поддержку вторжения в Украину. Канал на YouTube под названием Aussie Cossack переводит слова Джоковича-старшего: «Да здравствует россия».

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сказал Herald Sun: «Tennis Australia должен принять меры».

«Я думаю, что было бы очень хорошей идеей не впускать его. Я не знаю, почему он сказал бы что-то подобное, учитывая то, что россияне делают в Украине, сколько людей они убили, замучили, изнасиловали и так далее и все… казни, которые имели место в отношении гражданских», — указал он.

Мирошниченко добавил: «Весь этот турнир Australian Open с самого начала был полемикой, сначала вокруг участия российских игроков, потом флагов, теперь мы наблюдаем эту провокацию».

«Это еще больше усугубилось комментариями отца Джоковича. Джокович — суперзвезда и знаменитость номер один в теннисном мире, поэтому очень обидно видеть, что его отец поддерживает россию», — отметил он.

В отличие от Уимблдона, на Открытом чемпионате Австралии по теннису можно соревноваться игрокам из россии и беларуси под нейтральным флагом, но национальные символы запрещены после вторжения в Украину.

По материалам: УНН