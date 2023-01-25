Футзал: женская сборная Украины сыграет с Венгрией в 1/2 финала Евро-2023

Кулач перешел в азербайджанский ФК

Зеленский — Макрону: спортсменам из россии не место на Олимпиаде в Париже

Куман возглавил сборную Нидерландов

«Эвертон» сообщил об отставке Лэмпарда

Первая белая карточка в футболе: матч кубка Португалии между женскими командами войдет в историю

Лыжная акробатика: Украина на этапе Кубка мира получила четыре награды за два дня

Котовский получил серебряную медаль на этапе Кубка мира в Канаде

«Реал» минимально одолел «Атлетик»

Украина получила две «бронзы» на соревнованиях по лыжной акробатике в Канаде