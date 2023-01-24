Спорт

Зеленский — Макрону: спортсменам из россии не место на Олимпиаде в Париже

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад

Зеленский - Макрону: спортсменам из россии не место на Олимпиаде в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что российским спортсменам не место на Олимпийских играх в Париже, передает .

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«…подчеркнул, что спортсменам из россии не место на Олимпийских играх в Париже», — написал Зеленский в Telegram, комментируя разговор с Макроном.

Ранее Зеленский сообщил, что в разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности, передовыми системами ПВО.

«Обсудили и ддипломатические шаги для завершения войны», — добавил президент Украины.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции — Париже.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 41 минута agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад
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