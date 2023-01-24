Спорт
Зеленский — Макрону: спортсменам из россии не место на Олимпиаде в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что российским спортсменам не место на Олимпийских играх в Париже, передает .
«…подчеркнул, что спортсменам из россии не место на Олимпийских играх в Париже», — написал Зеленский в Telegram, комментируя разговор с Макроном.
Ранее Зеленский сообщил, что в разговоре с Президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности, передовыми системами ПВО.
«Обсудили и ддипломатические шаги для завершения войны», — добавил президент Украины.
Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции — Париже.
По материалам: УНН