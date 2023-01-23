Спорт

Лыжная акробатика: Украина на этапе Кубка мира получила четыре награды за два дня

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 23 января, 2023
0 Менее минуты назад

Лыжная акробатика: Украина на этапе Кубка мира получила четыре награды за два дня

Сборная Украины по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Ле-Реле (Канада) завоевала четыре награды за два дня. Об этом сообщает «Главпост» НОК Украины и олимпийская команда, передает .

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«Четыре награды за два дня — самый успешный этап Кубка мира в истории украинского фристайла», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Дмитрий Котовский впервые в карьере взошел на личный пьедестал КМ. Анастасия Новосад теперь имеет в коллекции уже три индивидуальные награды этой престижной серии соревнований FIS.

«Невероятный успех подопечных Энвера Аблаева. Спасибо, что продолжаете спортивную славу Украины! Нашему олимпийскому чемпиону Александру Абраменко, который пропускал этот этап из-за повреждения колена, желаем скорейшего восстановления и возвращения на склон», — отмечается в сообщении.

Украинские спортсмены получили в 2022 году более 3000 медалей.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 23 января, 2023
0 Менее минуты назад
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