Подготовка сборной команды Украины в соревнованиях «Игры Непокоренных»: создана рабочая группа

Кабинет министров Украины создал рабочую группу по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины и ее участия в 2023 году в международных спортивных соревнованиях “Игры Непокоренных”. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет .

“Создана рабочая группа по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины и ее участия в 2023 году в международных спортивных соревнованиях „Игры Непокоренных“ и утвержден состав рабочей группы”, — написал Мельничук.

По его словам, утвержден план мероприятий по организации и обеспечению подготовки сборной команды Украины и ее участия в 2023 году в международных спортивных соревнованиях “Игры Непокоренных”.

Сборная Украины по кикбоксингу заняла второе место на чемпионате Европы.

По материалам: УНН