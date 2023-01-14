Спорт

Украина завоевала две медали по санному спорту на этапе Кубка наций в Латвии

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 14 января, 2023
0 Менее минуты назад

Украина завоевала две медали по санному спорту на этапе Кубка наций в Латвии

Две медали завоевала сборная Украины по санному спорту на этапе Кубка наций в латвийской Сигулде. Об этом сообщает со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

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Антон Дукач завоевал “серебро” в одноместных санях с результатом 49,024 секунды. Это вторая медаль 27-летнего львовянина в этом сезоне на Кубке наций. Первую, бронзовую, он завоевал неделю назад, также в Сигулде.

“Очередная медаль — очередная благодарность нашим Вооруженным Силам за защиту нашей Родины от террористов”, — написал спортсмен на своей странице в Facebook.

Игорь Гой и Ростислав Левкович стали бронзовыми призерами в соревнованиях экипажей-двоек.

Украинцы завоевали четыре медали на турнире по велотреку в Испании.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут agoОбновлено: 14 января, 2023
0 Менее минуты назад
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