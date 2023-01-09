Спорт

Скалони признан лучшим тренером 2022 года по версии IFFHS

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 января, 2023
0 Менее минуты назад

Скалони признан лучшим тренером 2022 года по версии IFFHS

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признан лучшим тренером национальных команд 2022 года по версии IFFHS, пишет

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В итоге аргентинец набрал 240 очков. Второе место занял наставник сборной Франции Дидье Дешам (45 очков), третьим — главный тренер сборной Марокко Валид Реграги (30 очков).

Скалони привел Аргентину к победе на чемпионате мира в Катаре. Также сборная под его руководством выиграла Финалиссиму, разгромив Италию, 3:0.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 9 января, 2023
0 Менее минуты назад
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