Скалони признан лучшим тренером 2022 года по версии IFFHS

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признан лучшим тренером национальных команд 2022 года по версии IFFHS, пишет

В итоге аргентинец набрал 240 очков. Второе место занял наставник сборной Франции Дидье Дешам (45 очков), третьим — главный тренер сборной Марокко Валид Реграги (30 очков).

Скалони привел Аргентину к победе на чемпионате мира в Катаре. Также сборная под его руководством выиграла Финалиссиму, разгромив Италию, 3:0.

По материалам: УНН