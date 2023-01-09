Спорт

Adidas запретил сборной рф по футболу играть в своей экипировке

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 января, 2023
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Adidas запретил сборной рф по футболу играть в своей экипировке

Немецкая компания по производству спортивных товаров Adidas запретила сборной россии по футболу играть в своей экипировке из-за войны рф против Украины, сообщает со ссылкой на росСМИ.

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«Можно сказать уверенно, что в 2023 году у нас не будет формы Adidas. Когда будет новый партнер? В первом квартале. Сейчас ведем переговоры», — сообщил президент российского футбольного союза Александр Дюков.

Он заявил, что в этом году сборная страны-агрессора вынуждена будет искать нового технического спонсора.

Сообщается, что рфс сотрудничал с Adidas с 2008 года. Дия последнего соглашения с немецким производителем было рассчитано до 2026 года, однако 1 марта 2022 года Adidas расторг контракт с россией из-за начала полномасштабной войны россии против Украины.

В июне 2022 года Adidas AG заявила, что не планирует в ближайшее время возобновлять коммерческую деятельность в России.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 6 часов agoОбновлено: 9 января, 2023
0 1 минута чтения
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