Усім 25-річним військовозобов’язаним в Україні присвоюють звання: нова ініціатива Міноборони

Міністерство оборони України затвердило принципове кадрове рішення, яке стосується військового обліку громадян, що досягли 25-річного віку.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Відтепер усім військовозобов’язаним чоловікам, які не проходили строкової служби або базової військової підготовки, буде автоматично присвоєно звання “солдат (матрос) запасу”.

Згідно з офіційними роз’ясненнями оборонного відомства, цей крок є елементом системного оновлення облікової політики, що має на меті підвищення мобілізаційної готовності держави та створення прозорої й актуальної системи резерву.

“Нововведення забезпечує правову визначеність статусу громадян, які не були залучені до служби, але підпадають під мобілізаційні вимоги. Це дозволяє спростити процедури комплектування бойових та навчальних підрозділів у випадку необхідності”, — заявили в Міноборони.

Згідно з положеннями, відповідні зміни будуть внесені до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних автоматично, без потреби у додаткових зверненнях громадян. При цьому особам, яким присвоєно звання, зберігається право на проходження підготовки або участь у добровільних навчальних зборах у межах законодавства.

Аналітики в оборонній сфері відзначають, що така норма дозволить урівноважити ресурсний потенціал резерву та зменшити адміністративне навантаження на військкомати, особливо в умовах тривалої війни.

На цьому фоні Зеленський підписав новий закон щодо ЗСУ.